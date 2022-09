Gorra, festa grande per la comunità parrocchiale sabato 1 ottobre: consacrata la chiesa di San Bartolomeo Apostolo

Festa grande nel prossimo fine settimana nella frazione di Gorra, dove non solo verrà consacrata la chiesa parrocchiale il prossimo sabato 1 ottobre. Dal nuovo mese infatti la comunità di Gorra e Olle tornerà ad avere una guida spirituale completamente dedicata a lei dopo oltre un anno di amministrazione.

Nel 1959 la chiesa vecchia venne abbandonata, con le celebrazioni eucaristiche che nel mentre proseguirono nell'oratorio adiacente, fino alla consacrazione dell'altare del nuovo edificio di culto che avvenne appunto nel 1962 con una grande festa alla quale parteciparono diversi esponenti del mondo ecclesiastico locale, come l'abate di Finalpia, e grande concorso di popolo per questa inaugurazione.

In occasione del 60esimo anniversario di apertura si è deciso di consacrarla. La Consacrazione di una chiesa è l'atto liturgico con il quale si destina in maniera permanente un edificio all'uso sacro. Ogni chiesa cattedrale o parrocchiale deve essere consacrata. Ciò può essere fatto solo quando la chiesa possiede un altare fisso. Il segno di riconoscimento dell'avvenuta consacrazione è costituito dalle dodici crocette in forma greca che vengono affisse, dipinte o incastonate sui muri in varie parti della chiesa. Le croci sono le insegne di Cristo e il simbolo del suo trionfo, sono unte perché il luogo è sottomesso al suo dominio. Il fatto che siano dodici ricorda gli apostoli, testimoni di Cristo e originarie colonne del tempio.