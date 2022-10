Il Tricolore accende d'entusiasmo la Baia del Sole: nei cieli di Alassio e Laigueglia ecco la Pattuglia Acrobatica Nazionale (FOTO)

Migliaia di persone pronte a inforcare gli occhiali da sole e via, col naso all'insù per godersi uno spettacolo tra i più avveniristici e mozzafiato al mondo: quello della Pattuglia Acrobatica Nazionale, tornata nei cieli del savonese lanciando alto nel cielo di Alassio e Laigueglia il nostro Tricolore.

Un perfetto cielo di un tenue indaco, col sole splendente a riscaldare col suo tepore autunnale le migliaia di persone assiepate sulle spiagge, sui moli e sulle passeggiate delle due località della Baia del Sole, ha accolto così dopo un paio d'anni d'atteso nella nostra Riviera di Ponente lo show delle "Frecce Tricolore" con le loro acrobazie a disegnare un enorme bandiera italiana col loro fumo colorato.

Entusiasmo e applausi hanno accompagnato uno spettacolo acrobatico di volo durato circa un paio d'ore che ha visto coinvolti non solo gli specialisti della formazione dei dieci aerei MB339 composta dal Comandante, il tenente colonnello Stefano Vit, dal Capo Formazione maggiore Pierluigi Raspa, dal solista maggiore Massimiliano Salvatore e quindi dai gregari capitano Alessandro Sommariva, capitano Simone Fanfarillo, capitano Oscar Del Dò, capitano Alessio Ghersi, maggiore Franco Paolo Marocco, maggiore Alfio Mazzoccoli, capitano Federico De Cecco e capitano Leonardo Leo.

A scaldare la platea, oltre al sole appunto, ci hanno pensato alcuni amatori ed esperti di volo coi loro mezzi. Dal Pontile Bestoso la regia dell'evento con gli speaker che hanno illustrato le manovre aiutando il pubblico a comprendere l'eccezionalità delle acrobazie e le peculiarità dei diversi velivoli.

Ad aprire lo spettacolo, l’elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare con una simulazione di ricerca e soccorso in mare. A seguire Gustavo Cappa Bava sul suo I-Bang, un meraviglioso Tiger Moth: un monomotore da addestramento biplano sviluppato dall’azienda britannica De Havilland Aircraft Company nei primi Anni Trenta per la Royal Air Force. Vera suspense per lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono e della moglie, Danielle Huges, WingWalker di straordinario talento. In programma anche l’esibizione dell’istruttore di volo e volo acrobatico, Luca Salvadori a bordo del CAP-21DS “The Silver Chicken“; di Guido D’Amore con il suo elicottero e di Guido Racioppoli, pilota acrobatico con il suo Sukhoi 31.

In cielo anche parte della flotta dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure con il pilota e istruttore di volo Filippo Sguerso a bordo del PS 28 Cruiser, biposto ad ala bassa, a carrello fisso con un motore da 100 HP Rotax 912 e glass cockpit e del comandante Ivan Bona a bordo del Piper PA28 Cherokee Arrow II quadriposto ad ala bassa, a carrello retrattile ed elica a passo variabile con un motore da 200 HP, che in crociera gli permette di volare a circa 275 km/h.

Sul Pontile ad applaudire l'Air Show il gotha dell'Aeronautica Militare, tra cui il Comandante della Prima Regione Aerea il generale Francesco Vestito, il Comandante del Comando di Forze di combattimento generale Luigi Del Bene e naturalmente il tenente colonnello Carlo De Giovanni, comandante del distaccamento di Capo Mele. Presenti anche le massime autorità del territorio, provinciale e regionale: dal consigliere regionale Brunello Brunetto, al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri; dal commissario straordinario della Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ai rappresentanti del Riviera Airport, dal Prefetto Enrico Gullotti al questore Alessandra Simone ai sindaci delle città che hanno organizzato questa quattro giorni con il naso all'insù: il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, e il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

In testa al molo a coordinare l'intero programma il generale Cesare Patrono direttore dell'evento con il Presidente dell'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure Alessandro Betti. Come vuole la tradizione, al termine dell'evento è stato possibile assistere allo scambio dei doni tra le amministrazioni ospitanti e la PAN. I quattro comuni hanno ritenuto di coordinarsi identificando un oggetto che avesse un significato legato alla natura dell'evento: un ricordo ma soprattutto uno strumento utile e innovativo. Di qui la scelta di una stazione meteo da tavolo, realizzata ad hoc da Incantesimo Design lo studio che realizzazione complementi di arredo selezionati e caratterizzati dalla loro natura artistica proiettati verso una costante innovazione.

La pattuglia nella giornata di domani, domenica 2 ottobre, sarà infine impegnata nei cieli di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure per un altro pomeriggio da vivere col fiato sospeso per la meraviglia.