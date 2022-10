Il programma di Educazione finanziaria della Banca d’Italia per le Scuole

Acquistare e pagare on line, scegliere una carta o un’app di pagamento, pianificare entrate e uscite, risparmiare, ricorrere a un prestito … sono cose che facciamo tutti, anche se i nostri studi e il nostro lavoro non hanno nulla a che fare con l’economia. Quindi è molto utile imparare prima possibile a fare queste cose con consapevolezza per agire in sicurezza, imparando anche a riconoscere eventuali truffe!

Per questo la Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, conduce dal 2008 il Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, che si rivolge distintamente a tutti gli ordini di scuole, sin dalla Primaria, e ha l’obiettivo di introdurre gli studenti ai concetti base della finanza e dell’economia. L’approccio del Progetto consiste nel “formare i formatori”: gli insegnanti, che non devono essere esperti della materia (il livello di trattazione è molto semplice) partecipano a un incontro preliminare organizzato dalla Banca d’Italia, della durata di circa due ore, in presenza o online, a loro scelta. Di seguito svolgono in classe il programma con i materiali didattici (Guide per l’insegnante, Quaderni didattici per gli studenti e un sito internet dedicato) che vengono messi a loro disposizione gratuitamente, in forma cartacea o digitale