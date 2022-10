Savona, nessuna offerta per l'acquisto di Palazzo Pozzobonello di via Quarda Superiore

E' stata avviata questo pomeriggio l'asta pubblica ma non è pervenuta nessuna offerta.

Nessun acquirente quindi per lo storico Palazzo Pozzobonello di via Quarda Superiore messo in vendita dal comune per 1 milione e 800mila euro.

L'ex sede della Pinacoteca composto da cinque piani fuori terra, era già stato messo all'asta in altre occasioni e versa in condizioni in incuria con il tetto che a causa delle infiltrazioni d'acqua aveva subito imponenti danni.

Il comune inoltre aveva deciso di mettere in vendita un appartamento presente in Via Ponzone 2 / Via dello Sperone 20 r, di circa 135 mq circa al prezzo base di 100mila euro; un negozio nella piazza di Lavagnola per 20mila euro; un fabbricato ad uso abitativo con un annesso terreno in Via Bricchetti per 143mila euro; un terreno in località Legino, zona PAIP Via Ramunda, 1.100 mq circa con un prezzo base di 43,18 euro a metro quadrato; un terreno in località La Rusca, Via Schiantapetto–Via Repusseno con un prezzo base di 58,55 a mq.