4 ottobre 2021, un anno fa l'alluvione che mise in ginocchio il savonese (FOTO e VIDEO)

Doveva essere un lunedì elettorale dedicato al voto per conoscere il futuro nuovo sindaco di Savona e altri primi cittadini nella nostra provincia, ma si era trasformata in una giornata di preoccupazione per l'incolumità dei savonesi.

Il quarto ottobre di un anno fa è diventata la data simbolo da ripetere e ripetere tutte le volte che un'allerta viene emanata. La preoccupazione che possa accadere un'alluvione di quell'entità, come lo erano stati il 23-24 novembre del 2019, non manca e con il mix del cambio climatico e gli interventi su rii e torrenti, le discussioni in più di un'occasione non si fanno attendere.

Quel giorno il Letimbro straripò nella piazza del Santuario creando non pochi danni, fortunatamente con nessun ferito con l'autobus di Tpl che slitta sull'acqua e si mette in salvo per miracolo.

La pioggia battente colpì Giusvalla e Pontinvrea che pagò un caro prezzo e 5 famiglie furono evacuate dalle loro abitazioni a causa dell'esondazione del torrente Erro.

Disavventura per un cacciatore che, tornando verso a casa, era stato travolto dalla furia delle acque del torrente Bo a Pallare.

L'uomo era stato trascinato, all'interno della sua auto, fino in località Malagatti dove, sfondando il finestrino, era riuscito ad uscire dall'abitacolo e chiedere aiuto. Soccorso dai residenti era stato quindi portato in salvo.

Parte della sede stradale in località Bresca, lungo la Sp 38 tra Mallare e Bormida era crollata e a Savona invece, in località Cimavalle sulla Sp 12, la strada è franata all'interno del torrente.

Il sindaco di Altare Roberto Briano aveva dichiarato che poco ci mancava ad arrivare ai livelli dell'alluvioni del 1992, la pioggia aveva allagato completamente il centro storico e via Roma (compreso le attività commerciali) e il fiume Bormida era esondato nella zona industriale con danni importanti per le aziende presenti sul territorio.

Proprio il torrente valbormidese era esondato a Dego allagando totalmente il campo sportivo. A Quiliano un ponte era crollato in località Tecci e altre frane si erano verificate nelle frazioni.