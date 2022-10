Cengio piange la scomparsa di Daniele Rocchieri, aveva 69 anni

Una folla commossa ieri pomeriggio per l'ultimo saluto a Daniele Rocchieri, consulente finanziario, mancato all'età di 69 anni. Negli anni '80 era stato dirigente della Cosme, ditta metalmeccanica attiva all'interno dello stabilimento Acna.

I funerali si sono tenuti nella piazza antistante la chiesta parrocchiale di San Nicolao a Cengio Rocchetta.

Persona molto conosciuta in paese, Rocchieri discendeva da una famiglia di panettieri. Il padre Oscar, classe 1926, ha gestito per diversi anni un negozio con annesso forno per il pane nella zona di Cengio Bormida, nonché ricoperto i ruoli di presidente e allenatore all'interno del Cengio Calcio.