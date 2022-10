Morte del 22enne a Savona, lanciata una raccolta fondi per i familiari di Aissam

Via ad un raccolta fondi per sostenere la famiglia di Aissam Chamni, il 22enne che è stato ritrovato senza vita sabato scorso a 500 metri dalla riva nella zona del Prolungamento a Savona.

È stata avviata infatti sul portale Go Fund me per cercare di dare una mano ai familiari del ragazzo.

"Anche la più piccola donazione, il più piccolo pensiero è ben accetto" è stato scritto sulla raccolta fondi.

Dal mezzogiorno dello scorso lunedì 27 settembre, dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce.

Il padre aveva così avvertito i soccorsi della sua forte preoccupazione per non avere da alcune ore più notizie di suo figlio.

Il ragazzo era stato quindi avvistato nella zona di corso Vittorio Veneto dove era stata ritrovata la sua auto con all'interno il cellulare e, poco lontano, sugli scogli di via Cimarosa, alcuni altri effetti personali come una collanina e le scarpe.

Imponente la mobilitazione di sanitari, forze dell'ordine e volontari sul posto, con l'attivazione dell'Unità di Comando Locale dei Vigili del fuoco a coordinare le operazioni che, dopo circa ventiquattr'ore, non avevano ancora avuto alcun esito, nonostante l'uso dei cinofili, del personale anche subacqueo e dei droni.

Cinque giorni dopo però il tragico ritrovamento. Le operazioni di riconoscimento erano arrivate dopo che gli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, impegnati in un servizio in mare organizzato appositamente per scandagliare il fondale marino nello specchio acqueo antistante la zona del Prolungamento alla ricerca del giovane, lo avevano recuperato a circa 500 metri da riva nella zona del "Green" e trasportato alla banchina riservata alla Capitaneria di Porto.

Ad attenderlo i carabinieri, che si stavano occupando delle indagini da poco meno di una settimana, e i parenti che purtroppo non hanno potuto che constatare la tragica notizia.

Per chiarire le cause del decesso (che sembrano già molto chiare), bisognerà attendere l'esito dell'autopsia disposta dal Pubblico Ministero Luca Traversa.

Domenica in segno di lutto era stata rinviata la partita di Coppa Liguria tra il Cengio e il Dego. I giocatori e la società non se l'erano sentita infatti di scendere subito in campo per rispetto del 22enne, tesserato granata. CLICCA QUI per aderire alla raccolta fondi.