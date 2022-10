Cade durante un'escursione in bici con un volo di circa 4 metri: 60enne ricoverato in codice rosso

Brutta caduta sui sentieri dell'entroterra finalese per un biker di circa sessant'anni, originario del varesotto, che mentre si trovava nei boschi nelle vicinanze della chiesa di San Pantaleo, al confine tra i comuni di Calice Ligure e Tovo San Giacomo, ha perso il controllo della propria bicicletta finendo per compiere un volo di circa 4 metri in altezza.

A recuperare la vittima della caduta e portargli i primi soccorsi sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento finalese e la squadra di Finale del Soccorso Alpino e Speleologico insieme ai militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso e al personale dell'automedica.

Secondo quanto riferito, l'uomo lamentava mancanza di sensibilità negli arti inferiori a causa di un sospetto trauma cervicale. Per questo è stato immediatamente stabilizzato sul posto dai soccorritori a terra e quindi recuperato dall'elisoccorso Drago, che ha trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, comunque non in pericolo di vita.