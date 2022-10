Albissola, incendio appartamento in via delle Industrie: dodici persone in ospedale, una ventina gli sfollati (FOTO e VIDEO)

Dodici persone trasportate in ospedale al San Paolo di Savona, di cui tre in codice giallo (le altre in verde), e una ventina di sfollati.

Questo il bilancio dell'incendio divampato nella notte in una palazzina situata in via delle Industrie ad Albissola Marina, pare all'interno di un'appartamento.

L'allarme è stato lanciato attorno alla mezzanotte e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. Le cause sono ancora in via di accertamento.