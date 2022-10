Tpl Linea, i sindacati premono per una convocazione in Provincia: "Poco rispetto per lavoratori e utenti"

Un incontro urgente "a riguardo del rinnovo del contratto di servizio a Tpl Linea tramite dell’affidamento in house e delle conseguenti ricadute della procedura".

Questa la richiesta che le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal, Sial-Cobas e Ugl-Fna, unitamente alla rsu dell'azienda di trasporto locale, hanno richiesto alla Provincia di Savona.

Le organizzazioni sindacali denunciano "il lassismo e la poca considerazione per i lavoratori e per l’utenza da parte della Provincia di Savona nella gestione di questa importante procedura, nonostante l’invio in data 8 luglio scorso, sollecitata dal presidente Olivieri, a tutt’oggi non vi è stata nessuna risposta o convocazione".

"Tale convocazione non è più rimandabile viste le tempistiche sempre più strette, imposte dalla normativa, che rischiano di avere serie conseguenze sia per i Lavoratori che per l’utenza" sottolineano le sigle sindacali.

"In assenza di una risposta celere alla richiesta - concludono i sindacati - verranno attivate tutte le procedure vertenziali più adatte a tutelare i lavoratori e l’utenza".