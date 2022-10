Tpl Linea, sindacati sempre più verso lo sciopero: "Ancora nessuna risposta dalla provincia"

"Ancora nessuna convocazione ricevuta da parte della Provincia di Savona nei tempi previsti dalla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione attivate lo scorso 14 ottobre".

Crescono sempre più la delusione e la rabbia da parte di lavoratori di Tpl Linea, rsu aziendale e sindacati che proprio dieci giorni fa avevano chiesto all'ente sovracomunale, non mancando di lanciare un'accusa di "lassismo" e "poca considerazione per i lavoratori e per l’utenza", un incontro atteso addirittura dallo scorso 8 luglio.

Nonostante sia stato compiuto un primo passaggio formale una settimana fa, quindi, con l'avvio della prima fase delle procedure di raffreddamento, passaggio che anticipa in un certo tal senso lo sciopero, nulla si è ancora mosso lato politico.

I problemi sono ormai ben noti. Innanzitutto, scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uuiltrasporti, Faisa Cisal, Sial Cobas, Ugl e la rsu aziendale, "la mancanza della definizione delle procedure per l’affidamento del contratto in house" la quale sta generando "gravi ricadute sullo svolgimento e mantenimento quotidiano del servizio, impedendo l’opportunità per l’azienda di acquisire ulteriori affidamenti riguardanti la mobilità previsti dalla normativa".

A questo si aggiunge, secondo i sindacati un'assenza di "progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale" con la conseguente mancata "definizione di un piano industriale funzionale alla gestione aziendale" a cui seguono criticità nella "ricerca di adeguati finanziamenti, penalizzando pesantemente i lavoratori e l’utenza".

Ultima criticità sottolineata è quella che chiede una "risposta alla proposta di accordo quadro propedeutico alla realizzazione del rinnovo del contratto di servizio a Tpl Linea tramite in house providing, inviata lo scorso 8 luglio alla Provincia di Savona".