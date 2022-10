Cairo piange la morte di Bianca Freccero, aveva 86 anni

Lutto nella comunità di Cairo Montenotte: è mancata Bianca Freccero, aveva 86 anni.

Una vita fatta di lavoro, sempre in sella alla sua "vecchia" bicicletta, sotto il sole cocente d'estate, con il gelo o la pioggia nelle stagioni fredde, perennemente al servizio della comunità.

Una sorta di istituzione, molto conosciuta e apprezzata per la sua competenza. Chi più chi meno, quasi tutte le famiglie cairesi hanno avuto bisogno del suo aiuto per fare qualche iniezione.

E in questo solco la ricordano dall'Amministrazione comunale: "Vogliamo ringraziare una 'istituzione' che è stata per Cairo e per i cittadini cairesi. Donna instancabile che ha aiutato per tutta la sua vita moltissimi di noi. Donna di una gentilezza e bontà uniche! Il ricordo fisso di lei e la sua bicicletta non svaniranno mai! Sin da piccoli è sempre stata 'la donna delle iniezioni'. Un abbraccio Bianca, da parte di tutta Cairo e dei suoi cittadini, e sentite e sincere condoglianze ai figli Luca e Fabio".

I funerali si terranno domani, giovedì 13 ottobre, alle ore 15 presso il santuario della Madonna delle Grazie a Cairo Montenotte.