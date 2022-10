Meteo weekend e inizio settimana: periodo secco prolungato

La situazione meteorologica resta bloccata: alta pressione ad oltranza e assenza di piogge caratterizzeranno ancora i prossimi giorni. Temperature che subiranno un corposo aumento specie in montagna nella seconda parte della settimana a venire.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 14 a lunedì 17 ottobre:

Nubi e nebbie al mattino si alterneranno a schiarite anche ampie, senza piogge praticamente ovunque tranne sui confini alpini nordoccidentali, dove le perturbazioni di passaggio sul centro Europa potrebbero regalare qualcosa.

Temperature stazionarie con lieve tendenza ad aumentare. Le massime saranno comprese generalmente tra 20 e 23 °C, le minime domani mattina intorno 11 /14 °C, poi comprese tra 13 e 17 °C.

Venti assenti o deboli di direzione variabile, qualche raffica occidentale più intensa sarà possibile sui crinali alpini e nelle zone immediatamente a valle tra Valle d'Aosta e Alpi occidentali tra oggi e domani.

Tendenza da martedì 18 ottobre

Tempo ancora piuttosto stabile e dominato dall'alta pressione che si formerà in risposta ad una intensa ed estesa circolazione ciclonica isolata sull'oceano Atlantico centrale, con nubi sterili e mediamente ad alta quota, e nebbie al mattino anche estese in pianura. Le temperature soprattutto in quota subiranno un rialzo piuttosto marcato che potrebbe durare almeno una settimana, con valori massimi che di giorno potranno raggiungere i 25 °C.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/636-Stagionali_novembre_2022.html.