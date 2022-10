Meteo settimana: tempo stabile fino a mercoledì, tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare un po' di pioggia

Alta pressione dominante: da oggi le temperature specie in quota saliranno, per una prima parte di settimana di tempo stabile e nebbie mattutine in pianura fino a mercoledì incluso. Tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare un po' di pioggia.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre:

Nubi basse e nebbie al mattino si alterneranno a schiarite anche ampie nel corso delle giornate, soprattutto in montagna, senza piogge praticamente ovunque. In pianura l'umidità stagnante renderà l'atmosfera più grigia.

Temperature in aumento da domani, specialmente in montagna. Le massime saranno comprese generalmente tra 21 e 24 °C, con punte fino 25/26 °C in caso di presenza di sole in pianura. Le minime saranno per lo più stazionarie e comprese tra 14 e 18 °C, in caso di rasserenamenti notturni localmente potranno scendere più in basso.

Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Giovedì 20 e venerdì 21 ottobre

Inizialmente giovedì sarà ancora una giornata all'insegna del tempo stabile, poi in serata una perturbazione dalla Francia porterà le prime piogge sulle zone di confine alpine. Venerdì giornata di moderato maltempo con piogge diffuse. Le zone più colpite potranno essere le Alpi, il Piemonte orientale e la Liguria. Temperature in calo nelle massime.

Tendenza weekend

Situazione in miglioramento per sabato e domenica ma con discrete probabilità di presentarsi con copertura nuvolosa estesa.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/636-Stagionali_novembre_2022.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.