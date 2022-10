Rocchetta di Cengio: tutte le immagini della 18° edizione di “ZuccaInPiazza”

La festa del diciottesimo compleanno della Zucca di Rocchetta ha registrato il tutto esaurito.

Un appuntamento molto atteso per festeggiare questa straordinaria cucurbita, l’unica ad avere per ogni esemplare una carta di Identità, che ne certifica la provenienza e le caratteristiche. Protagonisti insieme alla Zucca di Rocchetta sono stati anche i prodotti della Valle Bormida, ed in particolare i produttori del Mercato della Terra, e dell’Arca del Gusto, che hanno animato un ricco e coloratissimo mercato di prodotti di eccellenza.

Grande partecipazione anche agli incontri e laboratori che hanno richiamato l’attenzione sui temi della difesa della biodiversità e della sostenibilità. Per tre giorni “Zucca In Piazza” ha infatti regalato momenti per riflettere sulla correlazione tra cibo, agricoltura e turismo sostenibile, con prodotti a basso impatto ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale nonché a una vita sana per le generazioni presenti e future.

A partire dalla cena del sabato con prodotti di grande eccellenza come la farinata di Moco, le torte salate di Albenga in Tavola con la Zucca di Rocchetta preparate con il Miscuglio di Aleppo; salumi eccezionali come la testa in cassetta della vicina Cosseria, piccole chicche come l’Hummus con la zucca, la crema di pisello selvatico accompagnata dall’olio di zucca, una delle grandi novità di questa edizione. Anche in questa edizione sono stati presenti importanti ospiti a partire da Luciano Bertello, grande esperto della cultura culinaria piemontese, a Clelia Vivalda Chef, che ha condotto un laboratorio per ragazzi dal titolo “Mani in Zucca” in cui ha spiegato come si preparano gli gnocchi alla zucca. E poi Renata Cantamessa alias “Fata Zucchina” con il suo ultimo libro “Cappuccetto Greeen” e Claudio Porchia, Presidente de” I Ristoranti della Tavolozza”, che ha condotto gli incontri e laboratori con la consueta simpatia e professionalità. Successo anche per il 12° concorso di pittura estemporanea, per il tradizionale rito della pesatura, piombatura e registrazione Zucche di Rocchetta e per l’esibizione Scuola di danza “Scarpette Rosse” di Cengio

Folla delle grandi occasioni per il Palazucca che ha offerto un delizioso menù alla carta con piatti tradizionali realizzati con la regina della festa, la Zucca di Rocchetta e il Moco delle valli della Bormida, per la “Gran Castagnata con i maestri caldarrostai e l’immancabile come vuole la tradizione la Farinata cotta in forno a legna preparata con farina di Mochi macinata a pietra dal Molino Moretti. e le altre delizie della cucina di strada dalla Panissa ai tortelli fritti ripieni di zucca.

Per info visitare il sito www.lazuccadirocchetta.it