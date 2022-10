Calice, scomparso il documentarista Teo De Luigi. Raccontò i cent'anni di Piaggio Aero in un docufilm

Il mondo del cinema e della cultura piange la scomparsa di Teo De Luigi, noto documentarista, regista e intellettuale, mancato nelle scorse ore a causa di un male a Torino. Originario di Rimini, era residente a Calice Ligure.

Classe 1939, per trent'anni aveva lavorato alla Rai (collaborando per anni con Sergio Zavoli) dedicandosi alla produzione di reportage di storia e società. Sua la firma sul docufilm "Un secolo al volo" per Piaggio Aereo Industries. Tra le sue opere anche "Senza Radici – Noi migranti in una terra chiamata Italia", un dialogo sul tema dei migranti, con gli stessi quali narratori di realtà.

Ma più in generale sono stati diversi gli argomenti trattati nei suoi lavori: dalle inquietudini giovanili nelle città metropolitane alla solidarietà dei volontari, dai comportamenti estremi nei riti religiosi del sud alle pagine storiche della resistenza. Direttore artistico di Stream e Sky dal 1999 al 2004, ha saputo inoltre raccontare la società anche attraverso lo sport (dal calcio alla boxe) e personaggi come ad esempio Fausto Coppi e Valentino Rossi.

A dare notizia della scomparsa è stato via social il figlio Nicola, fotografo così come suo fratello Enrico: "Grazie di tutto Papi - si legge su Facebook - Ora per i tuoi documentari avrai un punto di vista privilegiato".

L'ultimo suo lavoro risale a circa un anno fa, quando si era occupato della storia del centro educativo italo-svizzero (Ceis) con un docufilm dal titolo "Lo Spazio che vive", ma nel territorio di cui era diventato ormai "figlio adottivo" aveva avuto la possibilità di avvicinarsi ai tanti racconti legati alla lotta di Liberazione, che proprio nell'entroterra finalese ha visto scrivere pagine segnanti.

"L'ho conosciuto come cittadino prima e poi come documentarista. Una persona di notevole cultura che ha sempre avuto molto a cuore l'importanza di testimoniare i fatti della Resistenza - ricorda il sindaco Alessandro Comi - La sua scomparsa ci lascia dispiaciuti".