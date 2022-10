Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Disperati vivono in tenda da settimane, il comune intervenga”

“Disperati continuano a vivere in tenda in condizioni precarie e senza alcun tipo di assistenza. Situazione gravissima sotto gli occhi di tutti gli albenganesi, l’Amministrazione Comunale faccia la sua parte”. E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis a denunciare nuovamente, come aveva già fatto nelle settimane scorse, una situazione di degrado lungo il greto del fiume Centa, ma anche in altri luoghi della città dove hanno trovato una sistemazione molti “senza fissa dimora”.

“A diverse settimane distanza – segnala Tomatis – nulla è cambiato. I disperati sono ancora sotto la tenda in una situazione di totale abbandono. Nessuno, ma soprattutto l’Amministrazione Comunale, si è fatto carico di questi disperati che continuano a vivere nell'abbandono senza alcun tipo di aiuto o assistenza. Chiediamo quindi al sindaco Riccardo Tomatis di farsi carico della situazione e di intervenire tempestivamente sui servizi sociali per tutelare i più deboli”.

“Non bastano i comunicati stampa per prendersi meriti di altri, vedi l’ultimo caso dei bonus per gli affitti. I soldi infatti erano già destinati dalla Regione al Comune per avviare i bandi. Ad Albenga succede che la maggioranza con il consigliere Mirko Secco ha dimostrato grande sensibilità nell’attuare una normativa regionale che dà la possibilità di far seppellire le ceneri degli animali con i loro padroni, dall’altro lato, le persone che invece sono in vita, purtroppo, non hanno la stesse attenzione che invece hanno i defunti”, conclude Tomatis.