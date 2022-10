Albenga: pulizia Centa, rii e canali, i lavori proseguono (FOTO)

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e pulizia del fiume Centa e dei rii Carenda e Antognano. Il comune di Albenga fa il punto della situazione:

fiume Centa - L’intervento prevede la trinciatura della vegetazione presente nell’alveo del fiume Centa dalla foce al cavalcavia dell’Aurelia. Dopo la pulizia e lo sfalcio della sponda destra la ditta incaricata del servizio è passata alla pulizia del lato sinistro. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del mese.

Rio Antognano - Sono terminati i lavori di pulizia dalla foce all’Aurelia con la rimozione del materiale in alveo.

Rio Carenda - Termineranno questa settimana i lavori di pulizia dalla foce all’ex Polveriera.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 310 mila euro di cui 21 mila finanziati attraverso contributo regionale.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Continuano gli interventi sul territorio. Per quel che riguarda la pulizia del Centa, rii e canali stiamo procedendo come da programmazione. Purtroppo, per quel che riguarda il Centa rimane il problema legato alla sedimentazione di sabbia e ghiaia in alveo, per il quale è necessaria una risagommatura del letto del fiume. Il comune ha già provveduto a tutti i rilievi del caso, serve una progettazione definitiva esecutiva per la movimentazione e rimozione del materiale, ma è necessario confrontarci con Regione Liguria per arrivare ad una svolta in senso. Infine colgo l’occasione per ricordare che è stata emanata ordinanza volta a ricordare l’obbligo, già previsto dal regolamento di polizia rurale, per tutti i frontisti di pulizia dei canali e fossati, anche comunali, prospicienti alle loro proprietà”.

Aggiunge il primo cittadino Riccardo Tomatis: “Stanno per terminare gli interventi di manutenzione straordinaria del fiume Centa e dei principali rii e canali così come da programmazione. Come Amministrazione, data l’importanza della sicurezza idrogeologica del territorio, continueremo a investire in queste tematiche e proseguiremo in questa direzione sia attraverso risorse comunali che accedendo a fondi e finanziamenti che in economia attraverso il prezioso lavoro dei nostri operai comunali”.