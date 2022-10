"Ciao Pat": con musica dal vivo e degustazioni Alassio ricorda Patrizio Di Fazio

“Ciao Pat” alle 21 questa sera (mercoledì 19 ottobre) ad Alassio: tanti musicisti si ritroveranno nel “Garden Show” dell’Aida per la seconda edizione dell’evento nato per rendere omaggio all’amico “artista brontolone” Patrizio Di Fazio, scomparso prematuramente nel 2019 e rimasto nel cuore degli alassini.

Sarà una serata all’insegna della solidarietà, con tanta musica dal vivo e degustazioni omaggiate da alcune attività commerciali di Alassio. I più ricorderanno Patrizio Di Fazio come gestore, assieme alla sorella Agnese, dell'Halloween Pub, un locale che ha fatto la storia della "movida" di Alassio negli anni '80 e '90. Grande conoscitore di musica a 360°, ma in particolar modo amante del blues, era una presenza immancabile nelle "jam sessions" della provincia di Savona e, spesso, ne organizzava lui stesso nel suo pub o in altri locali della zona.

Tocco sopraffino sulla chitarra, tanto che molti lo chiamavano "Pat Guitar", si esibiva spesso in duo nelle estati rivierasche con la formazione Pat & Ric, ma in realtà era anche un raffinato tastierista, soprattutto organista blues. E proprio in questo ruolo, oltre che naturalmente in quello di chitarrista, aveva fatto parte di diverse formazioni.

L’ingresso a “Ciao Pat” è libero con offerta e il ricavato della serata dedicata a Di Fazio sarà devoluto a “Donare un sorriso”, associazione di volontari del comprensorio Alassio-Albenga che si occupa di aiutare bambini in difficoltà a livello locale.