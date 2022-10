Pietra, informazioni e consulenze per i pazienti a rischio ictus: al Santa Corona una giornata dedicata alla prevenzione

Sabato 29 ottobre in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus all'ospedale Santa Corona si terrà una giornata dedicata alla prevenzione di questa insidiosa malattia. Il personale sanitario della Neurologia di Pietra Ligure, diretta dalla dottoressa Tassinari con il supporto dei volontari dell’Associazione E. Tassinari-B. Grassi, saranno a disposizione delle persone che vorranno informazioni e chiarimenti sull’ictus cerebrale.

Sarà anche l’occasione per valutare il proprio indice di rischio e, alle persone con risultati elevati, verrà fornita una consulenza medica più approfondita accompagnate da test diagnostici mirati.

“Ogni anno aderiamo con piacere alla giornata dedicata alla prevenzione dell’ictus nella convinzione che un’informazione diffusa e capillare sui fattori di rischio, sui campanelli di allarme e sui primi segnali della malattia sia un’arma importante per combattere questa patologia. Mai come nell’ictus un intervento tempestivo e precoce è quanto mai importante. In questo senso non solo i medici ma anche i pazienti ed i loro familiari possono fare molto per guadagnare tempo prezioso ed intervenire in maniera efficace telefonando al 118 od inviando il paziente in un Ospedale adeguatamente attrezzato” commenta la dottoressa Tassinari, direttore della Neurologia del Santa Corona.

Per consentire un’adeguata organizzazione verrà garantito l’accesso ai primi 50 iscritti all’iniziativa. L’adesione alla giornata è su prenotazione, contattando il numero 338 2964446 oppure lo 019 623 2601.