Savona, inaugurato il laboratorio di informatica dedicato a Barbara Carrara

Con una cerimonia sobria e toccante è stato inaugurato stamattina al Ferraris Pancaldo di Savona il laboratorio di informatica "Barbara Carrara".

L'aula è stata allestita grazie alla raccolta fondi realizzata dopo la scomparsa a 47 anni lo scorso anno dell'insegnante di informatica.

Hanno partecipato in tanti all'evento, la famiglia in prima fila, il dirigente scolastico, Alessandro Gozzi, e i tanti colleghi e studenti, molti dei quali sono rimasti fuori dalla sala, perchè "Barbara è stata una persona speciale ed un'insegnante che ha lasciato un solco profondo nei suoi studenti, come ha ricordato Giulia Gramaglia, ex studentessa della 5I" dicono dal Ferraris Pancaldo di Savona.

"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito - ha detto Gozzi - all'allestimento di questo laboratorio che avrebbe reso orgogliosa Barbara".