Vigili del fuoco mobilitati nella notte a Savona. L'allarme è stato lanciato attorno alla mezzanotte per un incendio divampato sul terrazzo di un'abitazione.

L'episodio si è verificato in via Nostra Signora del Monte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa savonese.

Le persone residenti all'interno dell'alloggio sono state evacuate. Ancora in via di accertamento le cause del rogo.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile.