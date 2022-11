Bergeggi, via ad un bando di gara per la concessione della palestra di via Bruxea e il campo sportivo "Valle d'Adda"

Un bando di gara per la palestra di via Bruxea e il campo sportivo "Valle d'Adda".

Il comune di Bergeggi ha infatti deciso di avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione in uso per finalità sportive dei due immobili di proprietà comunali.

All’affidamento, che dovrà essere esclusivamente destinato quindi alle finalità sportive, con esclusione di ogni altra destinazione, salvo una specifica preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune, potranno partecipare alla selezione associazioni e società sportive dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad associazione di promozione sportiva, in grado di garantire la certezza del raggiungimento degli obiettivi sociali ed educativi condivisi dall’amministrazione.

La durata della concessione sarà di sei anni con la possibilità di rinnovo in caso di accertata convenienza per la pubblica amministrazione e la possibilità di proroga fino ai sei mesi.

Al momento della stipulazione del contratto di concessione in uso dovrà essere prestata dal concessionario una cauzione di 7mila 500 euro a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse oltre al rimborso delle spese che l’amministrazione potrebbe eventualmente sostenere nel periodo di vigenza del contratto per inadempimento o cattiva esecuzione dello stesso.

Il concessionario dovrà assumersi ogni onere e spesa di manutenzione ordinaria dell’immobile (compresi gli impianti) e delle attrezzature presenti e resterà a carico del comune l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato.

Oltre ad essere utilizzate per finalità sportive per le strutture dovrà essere garantito l’utilizzo per lo svolgimento delle attività scolastiche, didattiche ed integrative in base alla programmazione scolastica.

Per il campo sportivo Valle d’Adda dovrà essere consentito il libero e gratuito utilizzo (con il concessionario che dovrà provvedere all'apertura e al controllo dell'uso appropriato dell'impianto) dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

"L’Amministrazione comunale concede l’impianto polisportivo nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova. A tale proposito, si segnala che in caso di forti piogge si verifica un’infiltrazione nella parete lunga della palestra a ridosso del campo Valle d’Adda" viene specificato nel bando di gara.

La scelta del concessionario verrà effettuata, tramite punteggi e criteri come la rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi della città; il grado di utilità sociale, giudicata, in concreto, anche in riferimento alle tipicità delle aree cittadine coinvolte, all’eventuale presenza di iniziative di recupero contro il degrado urbano e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino alla possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro coinvolgimento nelle attività svolte, il livello di affidabilità dell’ente od associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti; il livello di radicamento dell’ente o associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il comune o altri enti locali; l'impegno economico finalizzato all’esecuzione di interventi tesi al miglioramento della fruizione della struttura.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate tramite raccomandata postale all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergeggi entro venerdì 25 novembre alle 12.00.

La selezione sarà svolta, in prima seduta, in una sala aperta al pubblico nell’ufficio urbanistica-edilizia privata e demanio al primo piano del comune di Bergeggi martedì 29 novembre alle 14.30.

"Si procederà all’aggiudicazione degli impianti anche nel caso in cui sia pervenuta una sola istanza se giudicata conveniente per l’Amministrazione comunale" concludono nel bando.

IN ALLEGATO TUTTI I DETTAGLI DEL BANDO: