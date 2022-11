Loano, novità sul futuro de "La Marinella". Il sindaco Lettieri: "A breve si parte con i lavori. Finalmente!"

Intravede la luce in fondo al tunnel la vicenda legata al futuro de “La Marinella”, struttura situata a Loano sul lungomare Nazario Sauro ad uso stabilimento balneare e ristorante/pizzeria. I lavori di riqualificazione sembrerebbero infatti pronti partire, a darne notizia è il sindaco loanese Luca Lettieri con un post su Facebook:

"Lido 'La Marinella'. Finalmente è iniziata l'installazione del rivestimento del locale storico loanese al quale tutti noi siamo legati - si legge sul profilo social del primo cittadino - La storia di un luogo... tornerà a regalarci nuove emozioni" ... 'è un'emozione che viene dal passato... per un modo nuovo di vivere il mare'. A breve si parte con i lavori. Finalmente!"

Nel marzo scorso la "BDB Premium hosting Srl" si è aggiudicata il bando per la concessione demaniale marittima (con finalità turistico ricreativa di area e pertinenza demaniale marittima) della struttura non è più attiva dal 2018 quando la Polizia Municipale, di concerto con il personale della Guardia Costiera, aveva proceduto al sequestro del locale e del sottostante stabilimento balneare a causa del mancato pagamento degli oneri di concessione demaniale per un periodo temporale di almeno 6 anni.