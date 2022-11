Ex Savam pericolante, Briano (sindaco Altare): "Stiamo lavorando giornalmente per riaprire la strada il prima possibile"

"Stiamo lavorando giornalmente in collaborazione con tutti gli enti interessati per riaprire la strada il prima possibile".

Il sindaco di Altare Roberto Briano fa il punto della situazione dopo la riunione dello scorso 28 ottobre in merito alla situazione delle aree ex Savam. Il paese come noto è stato diviso in due dopo la chiusura per motivi di sicurezza di via XXV Aprile e via Cesio.

"L'obiettivo primario è ristabilire la viabilità in piena sicurezza, poi ci concentreremo su quello che viene dopo, ossia il futuro delle aree", aggiunge Briano.