Finale, in arrivo le colonnine per la ricarica di auto elettriche: nelle prossime settimane via ai lavori a Pia

Cominceranno nelle prossime settimane i lavori di installazione della prima colonnina per la ricarica delle auto elettriche a Finale Ligure nel rione di Pia, dove verrà attivata una postazione nel parcheggio di piazza Simonetti, lato levante dell'hotel Boncardo.

Un'operazione "green" alla quale sempre più comuni stanno giungendo, anche nella nostra provincia, che l'Amministrazione Frascherelli-bis ha messo nero su bianco con una convenzione con la società Enel-X deliberata in giunta la scorsa primavera e porterà nel territorio finalese la prima di tre stazioni. Le altre due arriveranno infatti successivamente a Finalborgo, nella zona di Porta Testa e saranno tutte e tre di tipologia "fast", con tempi molto brevi di ricarica.

" La società sta ultimando le pratiche relative ai permessi per la rottura del suolo pubblico - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi durante il Consiglio Comunale odierno - ed è un'opera inserita all'interno del più ampio progetto di riqualificazione di quel tratto di lungomare, che ha ottenuto tutti i tipi di autorizzazioni, anche quelle paesistiche ".

" Per questi nei prossimi giorni verrà lanciato il bando affinché possano iniziare entro gennaio, quelli legati alla colonnina partiranno prima perché riusciremo poi, durante i lavori del cantiere semplicemente ruotando la colonnina, a mantenere tutte le infrastrutture sottosuolo " ha proseguito.

L'iniziativa era stata proposta nel 2019 dall'allora presidente dell'Associazione Albergatori di Finale e Varigotti, Marco Marchese, e rilanciata anche dalle minoranze consiliari con una mozione del gruppo "Le Persone al Centro". Non ultima la consigliere Cileto che nella seduta odierna dell'assise comunale ha chiesto lumi sullo stato di avanzamento del progetto.

Un'iniziativa che potrebbe essere solo l'inizio di un progetto più ampio di messa in posa di infrastrutture di questo genere: "Nella convenzione vi è la possibilità, fermo restando l'andamento positivo di queste prime due, come pensiamo tutti, di installarne delle altre in altre zone di Finale - ha aggiunto Guzzi - senza escludere ad altre compagnie di formulare proposte simili al Comune. E devo dire che altri contatti ufficiosi ci sono già stati con proposte analoghe".