Finale, trovato l'accordo tra Amministrazione e fornitore: ecco due nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche

Ultima seduta di Giunta dell'anno per l'Amministrazione Frascherelli con all'ordine del giorno un'azione auspicata già da diverso tempo anni e largamente condivisa dal consiglio comunale e non solo all'insegna di una svolta "green".

Con quest'ultimo atto istituzionale la maggioranza finalese ha siglato una convenzione con Enel-X per l'installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche per un totale di tre postazioni.

"Questa iniziativa nasce ben 2 anni fa su proposta dell'allora Presidente degli Albergatori di Finale e Varigotti Marco Marchese - racconta il vicesindaco Andrea Guzzi - Gli anni di emergenza Covid hanno ritardato moltissime procedure tra cui questa ma finalmente siamo riusciti ad avviare il percorso amministrativo che porterà all'installazione delle colonnine di ricarica nei prossimi mesi (speriamo entro la stagione estiva)".

"Ora Enel-X avvierà le procedure progettuali ed autorizzative necessarie alla posa delle infrastrutture di ricarica - continua Guzzi - Abbiamo già individuato, in sinergia con l'azienda, le aree destinate a tale posa, che sono Piazza Simonetti a Pia per una colonnina di ricarica fast (1 postazione auto) e zona Porta Testa per Finalborgo (2 postazioni auto)".

L'Assessore Franco De Sciora, delegato alla mobilità sostenibile: "Tali installazioni, completamente gratuite per il Comune, saranno un volano anche per il nostro turismo visto la grande diffusione di veicoli elettrici, rispondendo in tale modo a due finalità: ambientale e turistico/economica. Aspetti sempre più collegati tra loro per lo sviluppo delle Città del domani" sottolinea l'assessore.