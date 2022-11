Savona Calcio, il presidente Cittadino conferma l'impegno: "Ecco le fatture, stiamo regolarmente pagando il Santuario"

Inizia un nuovo giorno per il Savona. Match-day per dirla all'inglese, dato che questa sera gli Striscioni scenderanno in campo a Carcare per la partita contro il Mallare.

Già questa è una notizia, proprio perchè ieri si era sparsa la voce di una possibile rinuncia, come conferma mister Frumento: "E' vero, il dubbio sull'opportunità di giocare c'è stato. Siamo in undici contati, di cui due portieri: ancora ieri stavamo cercando un giocatore da tesserare per essere quanto meno al completo".

"Non so come scenderemo in campo, ma anche per rispetto dei nostri avversari ci saremo. Ci saremo tutti - sottolinea Frumento - chi è in fase di recupero si allenerà nel prepartita e testimonierà il suo sostegno alla squadra. Presto avremo una riunione interna per capire come andare avanti".

Prosegue quindi la lunga serie di infortuni, causata in primis dalla difficoltà negli allenamenti. Un fattore ben noto al presidente Massimo Cittadino: "Come testimonia la lettera che allego (CLICCA QUI), il comune di Savona ha rifiutato un confronto diretto. Suona strano che l'assessore Rossello parli di società assente quando noi per primi abbiamo chiesto di poter trovare un punto di incontro per la riapertura, anche parziale del Bacigalupo. Riapertura che, nelle ipotesi più ottimistiche, non avverrà prima di inizio 2023".

"La società sta regolarmente pagando il campo del Santuario, accollandosi anche i debiti delle vecchie gestioni e anche qui allego la documentazione (CLICCA QUI E CLICCA QUI)".

"Personalmente posso dire che mi dispiace vedere questa circospezione da parte della città e di una fetta della tifoseria. Abbiamo preso il Savona ad agosto, con buona parte della rosa che ha rinunciato a vestire la maglia biancoblu. Mandare una squadra in campo, per altro imbattuta, potendo integrare la rosa solo con svincolati, non era semplice, ma i ragazzi stanno portando avanti una prima fase di stagione più che onorevole. Non viviamo sulla luna, sappiamo che l'organico è ridotto all'osso, ma con il mercato chiuso com'era possibile rinforzare la rosa? Dicembre è vicino e lì metteremo mano alla squadra, non solo con i giocatori camerunensi, ma anche con giocatori del comprensorio savonese. Più di un ragazzo ha dimostrato la volontà di giocare con noi".

"Come testimoniamo il nostro impegno? Stiamo pagando giocatori, massaggiatori, magazziniere e segretaria, oltre i campi, perchè il Savona un proprio impianto non ce l'ha, dimostreremo la nostra serietà a breve, anche in sede di mercato. E' giusto ricordarlo: senza la società romana, il Savona non avrebbe nemmeno preso il via in questo campionato".