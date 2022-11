Da Torino a Savona, AltraVia si presenta con un convegno nella Sala Rossa

All’interno della splendida Sala Rossa del Palazzo Civico, sede del comune di Savona, si terrà il convegno di presentazione del Progetto “AltraVia”, percorso di oltre 200 Km che collega Torino a Savona, usufruibile a piedi o in mountain bike, diviso in nove tappe.

L’incontro comprenderà una prima presentazione del progetto in cui interverranno gli ideatori del percorso in un’esposizione dei risultati raggiunti fino ad ora e delle loro intenzioni future sullo sviluppo, sulla valorizzazione e sulla promozione del cammino legato al territorio piemontese e ligure. A seguire saranno previsti i saluti istituzionali delle maestranze invitate, alcuni interventi degli operatori del sistema turistico ligure e le testimonianze degli escursionisti e cicloturisti che hanno percorso in prima persona l’AltraVia.

Il Progetto AltraVia nasce dall’idea di due appassionati camminatori, Gianni Amerio e Dario Corradino. Questo percorso a lunga percorrenza si snoda per 200 Km lungo 9 tappe percorribili a piedi o 5 tappe in mountain bike. In Piemonte, attraversa le province di Torino, Asti e Cuneo percorrendo territori dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: Monferrato, Roero e Langhe. La metà del percorso è rappresentata dalla città di Alba, pregna di attrattive storiche ed enogastronomiche. Si attraversano poi ampie vallate, per arrivare a scoprire la città di Savona e toccare il mar Ligure.