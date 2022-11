Addio a Erino Gallizia, storico commercialista di Albenga

Commovente il messaggio di cordoglio che Angelo Bruzzone con i soci di RB Plant di Albenga, la presidente Francesca Bruzzone, insieme a tutto il team e, in particolare, Manuela, la responsabile dell’ufficio contabilità del consorzio floricolo, ha affidato a Savonanews: “Siamo molto turbati da questa gravissima perdita e ci uniamo al grande dolore della famiglia. Erino era una persona straordinaria, un professionista ineccepibile. La nostra azienda è nata con lui ed è anche grazie a Erino che siamo cresciuti. Oltre 25 anni di lavoro insieme, anni in cui ci siamo sempre confrontati e capiti al volo, con piena fiducia reciproca. Aveva sempre il consiglio giusto. Il rapporto umano instaurato nel tempo è stato un valore immenso, di cui siamo immensamente grati e onorati. Ci mancherà moltissimo. La nostra massima vicinanza alla famiglia”.

Albenga piange Erino Gallizia, storico commercialista di Albenga, originario di Arnasco, scomparso prematuramente all’età di 67 anni. Era amato e benvoluto da tutti come persona, molto stimato come professionista.

Parole di grande stima e cariche di emozione anche da parte del professor Gino Rapa, che ha affidato a Facebook l’ultimo saluto all’amico: "Oggi è sabato: avrei voluto scrivere di cose piacevoli. Invece devo salutare un amico che se n'è andato troppo presto, con tanto ancora da fare, con progetti da realizzare, con bene da donare. Un caro amico. Una persona buona, semplice, onesta, dai valori forti, veri, quelli di chi raggiunge traguardi importanti senza mai dimenticare la sua origine: l'entroterra, la campagna, luoghi in parte ancora immuni dalle frenesie cittadine, dove la concretezza e l'essenzialità sono virtù".

"L'ho conosciuto, anni fa, come professionista – prosegue -: serio, preparato, responsabile, corretto. Siamo in poco tempo diventati amici e abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme. Una persona esemplare per tutti. Famiglia, lavoro: quasi un uomo d'altri tempi. Mai un gesto o una parola fuori posto. Sempre il giusto consiglio. E anche nella malattia una dignità straordinaria, quasi un voler tranquillizzare chi gli stava vicino. Un rammarico: non ci siamo salutati, ma avremo, spero, occasione di ritrovarci. Ciao Erino, ti ho sempre stimato molto. Hai seminato bene e hai lasciato buoni frutti, che saranno orgogliosi di te. Mancherai".