Giustenice, nuovo assetto per la Protezione civile e la squadra Aib

Nella giornata di ieri, presso la sala consiliare comunale, si è svolta la votazione per il rinnovo del direttivo dei volontari della squadra di Protezione civile e Antincendio boschivo del comune di Giustenice.

Nell’occasione, Massimo Dentella, è stato nominato responsabile del gruppo e Michele Tramonti confermato vice responsabile. Inoltre sono state definiti i seguenti incarichi: Pier Paolo Lanfranco capo squadra Aib, Alessandro Beltrame capo squadra Protezione civile e Gianluca Falletta segretario amministrativo.

"La squadra - ricorda il nuovo responsabile Massimo Dentella - ha sempre bisogno di nuovi elementi motivati e seri per questo motivo si invita chi fosse interessato a venire a visitare la nostra sede o a mettersi a disposizione anche per un periodo di prova contattando preventivamente gli uffici comunali".

"Le attività che vengono svolte dai volontari sono svariate: attività di prevenzione, formazione e soccorso in materia di antincendio boschivo, assistenza in caso di allerta meteo oltre alla collaborazione con altre squadre di Pc e Aib. Negli ultimi due anni, anche a seguito della pandemia Covid, i volontari si sono messi anche a disposizione della cittadinanza in attività di supporto alla cittadinanza stessa. Il nuovo Consiglio Direttivo, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro, sarà, come sempre, animato dallo spirito di servizio che lo ha contraddistinto in questi ultimi decenni", conclude il primo cittadino Mauro Boetto.