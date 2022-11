Ospedale di Albenga, Mai (Lega) chiede a Gratarola il PPI, il sindaco Tomatis: “Soddisfatti che ne abbia parlato con l’assessore alla Sanità”

Era il 21 luglio scorso quando il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai ruppe il silenzio sul tema della Sanità territoriale (leggi QUI). In tale occasione aveva affermato che “le richieste di aiuto che arrivano dai territori e che chiedono un potenziamento del Ps del Santa Corona e la riapertura di un presidio di gestione delle urgenze nell’ospedale di Albenga sono sempre più numerose”, chiedendo al presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti di “occuparsi in prima persona della materia. La smetta di ascoltare le sirene romane e senta invece quelle delle ambulanze”.

Oggi, 15 novembre, è tornato all’attacco, virando sul neo assessore alla Sanità Angelo Gratarola, con la richiesta di inserire nel nuovo Piano socio sanitario della Regione Liguria anche il Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga (QUI la notizia).

“Siamo soddisfatti che, dopo le nostre lunghe battaglie, anche il consigliere regionale Mai abbia capito l’importanza di avere un punto di emergenza nell'ospedale di Albenga e che, finalmente, sia riuscito a parlarne in Regione con i suoi colleghi di maggioranza – è il commento a caldo del sindaco Riccardo Tomatis -. Speriamo che l’assessore regionale alla sanità Gratarola, da noi contattato subito dopo la nomina, intenda ascoltare le richieste e le esigenze del territorio che ormai sono note grazie all’impegno che la nostra Amministrazione ha sempre dimostrato diventando vero e proprio traino per tutto il comprensorio in questa ‘battaglia per la salvaguardia del diritto alla salute dei nostri concittadini’ e anche grazie all’attività del comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore”.

“Rinnoviamo la nostra disponibilità nei confronti dell’assessore Gratarola, che saremmo felici di poter incontrare per spiegare in maniera più puntuale la realtà sanitaria del ponente ligure e in particolare del nostro comprensorio”, conclude il primo cittadino ingauno.