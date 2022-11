Scattato l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Da oggi è scattato l’obbligo di circolazione con mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Lo aveva comunicato la Provincia di Savona con la pubblicazione dell’ordinanza n. 3078 del 07/11/2022 (testo completo CLICCA QUI). L’obbligo permarrà fino al 15 aprile 2023 incluso.

L'ordinanza impone ai conducenti dei veicoli in transito sulle strade di competenza della provincia di Savona (con l'esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli) l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo, idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno 15 novembre 2022 ed il giorno 15 aprile 2023 entrambe le date incluse; inoltre impone, sempre per lo stesso periodo, il divieto di circolazione ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di neve e/o di ghiaccio sulla carreggiata.

Tali obblighi sono da ritenersi estesi qualora si verifichino eventi meteorologici (precipitazioni nevose in atto, presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da rendere difficoltosa la circolazione) anche antecedentemente o successivamente al periodo sopra indicato. Elenco Strade Provinciali CLICCA QUI; testo completo dell'ordinanza LEGGI QUI.