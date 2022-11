Sicurezza informatica: ecco i consigli di Tecnosistemi per proteggere i dati e la tua infrastruttura di rete

Tenere al sicuro i dati informatici e l’infrastruttura di rete è una priorità per la tua azienda: Tecnosistemi srl, che sta per spegnere le sue prime 14 candeline, oggi “regala” una serie di utili suggerimenti.

Ecco i suoi consigli per mantenere sicuri e riservati i tuoi sistemi informatici.

Antivirus aggiornato e installato su tutte le macchine. Meglio scegliere un prodotto leggero e con la gestione centralizzata per gestire al meglio le eventuali eccezioni o i falsi positivi.

Esegui regolarmente il backup dei file, ricordando che il backup ci protegge anche da errori in fase di scrittura e modifica e non solo dalla perdita del file. Il backup dovrebbe essere conservato in un luogo sicuro e protetto con password.

Limita le connessioni in ingresso e utilizza delle VPN per criptare il traffico in caso di smartworking o accesso remoto.

Cambia regolarmente la password e proteggere i documenti riservati.

Se siamo all’interno di un portale dove ci siamo autenticati con username e password, non uscire cliccando sulla X ma disconnettersi usando l’apposito pulsante.

Cambia spesso la password della rete WIFI, soprattutto se abbiamo la necessità di dare accesso ad amici, clienti e fornitori.

Cambia sempre le password di default degli apparati di rete (router, access point, telecamere ip etc etc).

Scegli soluzioni professionali e possibilmente centralizzate per semplificare e velocizzare la gestione dei parametri e degli apparati.

Installa un firewall perimetrale dotato di licenze di sicurezza. Il firewall è il punto di ingresso e di uscita di tutti pacchetti che transitano da e verso internet e come tale ha la piena ed esclusiva visibilità del traffico e del suo contenuto.

Tieni aggiornato il sistema operativo e cancella frequentemente dal browser i file temporanei di navigazione.

Ricordati anche che “Cloud” non significa sicurezza. Cloud significa che i nostri dati sono sulla macchina di qualcun altro.

Aperta nel 2008, Tecnosistemi srl è subito diventata una bella realtà nel mondo dell’informatica, dell’ufficio e della telefonia Voip. Per festeggiare il suo compleanno, Tecnosistemi srl ti regala il suo e-book per progettare e gestire al meglio la tua rete informatica. CLICCA QUI per scaricarlo gratuitamente.

E se vuoi conoscere meglio Tecnosistemi srl puoi leggere QUI una breve presentazione.