Abbattimento degli alberi malati a Loano, la minoranza: "Manca un piano per le manutenzioni"

"Non si discute la perizia di un agronomo e non si discute che tecnicamente ci siano dei problemi di salute per questi alberi: ciò che contesto è la mancanza totale a livello di manutenzioni". Così Luana Isella, capogruppo di "Nuova Grande Loano", in merito agli interventi - annunciati dall'amministrazione comunale - di abbattimento degli alberi malati situati tra via Petrarca, il parco Don Leone Grossi e piazza Antonio da Noli a Loano.

"Che si tratti di verde o di strade, di marciapiedi o della passeggiata a mare con le sue panchine rotte, manca la mentalità di organizzare un piano per le manutenzioni - prosegue l'esponente di minoranza - A Loano non esiste un piano del verde, quel verde che oggi per un amministrazione comunale come la nostra è un aggravio di costi, e quindi si arriva sempre all'ultimo in emergenza motivando che per la pubblica incolumità si è costretti a tagliarlo. Sarebbe da capire, inoltre, come questo verde sarà sostituito: mi auguro che nella relazione dell'agronomo ci siano consigli utili per la sostituzione di queste piante".

La capogruppo Isella è inoltre intervenuta sul tema delle radici, che meriterebbero a rischio l'incolumità di pedoni ma non solo: "Ci sono tantissimi metodi per ovviare al fatto che quelle dei pini causano rigonfiamenti dannosi: anche qui però si potrebbe intervenire prima".

"Ripeto, non contesto il taglio del verde in sé quanto la mancanza di un piano utile ad evitare che si arrivasse a questa situazione" ha infine concluso la capogruppo di "Nuova Grande Loano".