Nuovo carcere nel savonese, Capece (SAPPE): “Auspichiamo buon esito per la riunione con il Prefetto”

“Spero che il tavolo tecnico fissato dal prefetto di Savona Enrico Gullotti per il 29 novembre al fine di fare il punto sulla costruzione di un nuovo carcere nel savonese sia utile e produttiva. Savona e provincia hanno bisogno di un nuovo carcere, di almeno 300 posti letto, e la Val Bormida ha le aree idonee per costruirlo. Costruirne uno nuovo vuol dire non solo risparmiare soldi pubblici rispetto a soluzioni tampone, ma creare posti di lavoro sul territorio che, per un qualsiasi sindaco, dovrebbe essere un impegno ed un interesse”.

Lo sostiene Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, rispetto alla prossima riunione in programma presso la Prefettura di Savona.

Il leader del SAPPE evidenzia che “chiudere il S. Agostino così, dall’oggi al domani, senza alcun confronto con il SAPPE e con gli altri sindacati, senza alcuna garanzia e certezza per poliziotti e detenuti, è stato un grave errore. Bene, dunque, che si torni a parlare di un nuovo carcere in città. Il SAPPE non ha mai abbassato l’interesse sul tema carcere: per noi era e resta impensabile che Savona, sede di Tribunale, sia l’unica provincia in Italia a non avere un istituto di pena. Questo innesca un’ulteriore ricaduta negativa sia sui familiari dei detenuti, sugli avvocati, per la magistratura, per tutto quel corposo mondo che orbita intorno al carcere. Dimenticando invece gli aspetti positivi che un carcere produce sul territorio”. Capece fa una ulteriore proposta: “Oltre a ragione sul nuovo carcere, perché non si riconverte, come diciamo da anni, l’ex carcere di S.Agostino di Savona a struttura per l’accoglienza dei soggetti ammessi all’area penale esterna?”.