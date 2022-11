Albissola Marina: giovedì 24 novembre una straordinaria sfida a tavola

Chi non conosce la pagina Facebook CUCINAREMALE dovrebbe rimediare immediatamente: la pagina è nata Savona per iniziativa del geniale Federico Briano ed ora impazza sui social contando oltre un milione di iscritti.

La filosofia è semplice ma allo stesso tempo irripetibile: immortalare i disastri culinari delle persone comuni in un periodo in cui sono gli chef a spopolare in tv e i poveri esseri umani bruciano, sfrittellano, spappolano.

Una comunità variegata e variopinta che unisce tutta Italia e ci fa ridere davvero di cuore. Ecco perché si è pensato di riunirsi andando a sfidare uno Chef vero! Ma lo Chef è comunque uno chef atipico, che ha a cuore il buon cibo e la buona materia prima e condisce la propria vita e la propria cucina con una bella dose di ironia.

Chef Mauro Granone e l’Osteria la Pescheria degli Artisti ospiteranno quindi la reunion della pagina Cucinaremale in una serata- sfida nella quale i commensali saranno invitati a partecipare in maniera attiva alla sfida e alla realizzazione della cena.

Una serata buona e leggera, alla ricerca del sorriso e dello stare bene insieme e del mangiare buono e sano.

Per prenotazioni e informazioni trovate l’evento su fb o al numero 3468310930