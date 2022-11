Carcare, il sindaco De Vecchi replica alla minoranza: “Nessun mancato funzionamento dell’impianto fotovoltaico della scuola”

"Nessun mancato funzionamento dell’impianto fotovoltaico, ma la presenza di un cantiere di lavoro per creare una scuola sicura e più efficace". è questa la replica del sindaco di Carcare Christian De Vecchi, in merito agli impianti fotovoltaici installati sul tetto della scuola elementare Giovanni Rodari.

“Non corretta l’informazione diffusa sul non funzionamento dal 2020 dell’impianto fotovoltaico della scuola elementare, perché in quell’anno sono iniziati i lavori di rifacimento dell’edificio, per altro terminati a Settembre 2022, quindi l’impianto era disattivato per ovvi motivi. Di conseguenza nessuno ‘spreco’ come sostenuto dalla minoranza. Inoltre, l’attivazione di ‘un’officina elettrica’, così si chiamano gli impianti con potenza superiore ai 25 KW, non è proprio come cambiare una lampadina in casa, soprattutto se l’impianto è posizionato sul tetto di una scuola e quindi servono tutte le autorizzazioni del caso per non produrre problemi di sicurezza. Percorso per altro attivato da questa amministrazione.

In merito agli ipotizzati sprechi o mancati incassi da vendita di energia - prosegue il primo cittadino -, è giusto dare delle unità di misura: un impianto di quella tipologia al netto di ogni tassazione produce come ‘scambio sul posto’, ovvero la vendita dell’energia, una cifra di mille euro all’anno circa, che è la metà del costo di una delle tante pratiche di attivazione dello stesso”.

“La premura con la quale si intende discutere le legittime interrogazioni sui canali mediatici e social, prima che nelle sedi istituzionali di un consiglio comunale, evidenzia che la minoranza politica a Carcare non svolge l’istituzionale ruolo di controllo, ma quello di fabbrica del fango nei confronti dell’Amministrazione comunale, strumentalizzando ogni iniziativa politica per la ricerca di consenso, diffondendo informazioni e dati infondati dipingendo in termini catastrofistici la vita quotidiana della comunità cittadina. Un tipo di iniziativa politica che produce solo danni - chiosa De Vecchi -, in netta contraddizione ai simboli con cui si identificano politicamente. Non ‘impegno per Carcare’ ma, ‘impegno per distruggere Carcare’ sarebbe più indicato”.