Finale, tempo di manutenzione sul lungomare di Marina: focus sul verde e nuove panchine

Tempo di manutenzione sul lungomare di Finalmarina. In queste settimane di flessione dei flussi turistici l'Amministrazione comunale ha predisposto, in attesa della partenza del cantiere per il secondo lotto da 850 mila euro del rifacimento di lungomare Italia, una serie di interventi sul verde pubblico e l'arredo urbano.

Quattro nuove magnolie sono state piantumate in via Saccone, all'ingresso sul mare di ponente di Marina, al posto delle palme ammalatesi e quindi abbattute nei mesi scorsi.

Una varietà differente dalle precedenti posizionate nelle aiuole in questione e rispetto a quelle che si trovano sul lungomare, tuttavia in continuità con quelle già posizionate nella zona di ponente della passeggiata. Una diversificazione fatta attraverso specie non palmifere "nel tentativo di rendere meno vulnerabile il nostro patrimonio arboreo di quanto non lo sia in questo momento, visto che le palme ultimamente purtroppo si sono dimostrate tali", spiega il vicesindaco con delega al Verde e ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

La stessa via poi, nelle prossime settimane, sarà interessata dai lavori per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica: "Questo intervento riguarderà anche via Unità d'Italia, via Mameli, via Bolla, via De Raymondi e la parte terminale di ponente del lungomare Migliorini. Lavori per 90mila euro di efficientamento energetico che entro fine anno dovrebbe portare a un nuovo volto per la zona".

Spostandosi verso levante, invece, sono in corso le potature delle palme lato mare ma anche nelle aiuole più interne tra via San Pietro e l'Aurelia. Opere in un settore, quello del verde, che per il prossimo biennio potranno contare anche sull'accordo quadro da 400mila euro per il cui affidamento nei prossimi giorni verranno aperte le buste del bando: "Un'iniziativa del tutto inedita per la nostra città", ricorda Guzzi.

Anche l'arredo urbano sarà oggetto di riqualificazione sulla passeggiata a mare: "Abbiamo posizionato alcune nuove panchine, iniziando con una prova in un piccolo angolo per vedere se questa tipologia di arredo ci aggradasse - continua Guzzi - Abbiamo notato essere semplici, funzionali e coerenti al contesto quindi nelle prossime settimane ne sostituiremo un lotto di 15/20 esemplari con altrettanti cestini per dare una rinfrescata all'arredo del lungomare".

Le panchine in legno dismesse verranno quindi sistemate e riposizionate in altre zone della cittadina dove ve n'è necessità. Verranno poi sostituite quelle in pietra, sempre sulla passeggiata, danneggiate negli scorsi mesi.

"In attesa di poter proseguire nella riqualificazione completa del lungomare come già fatto in diversi punti (zona di piazza Vittorio Emanuele e molo Cocco a Finalpia, ndr) andiamo a intervenire laddove possibile con attenzione al nostro fronte mare" chiosa il vicesindaco.