Palaclima, cibo dei rifugi, incontri, documentari e corsa trail: tutto questo è WOW a Borgo San Dalmazzo [VIDEO]

Sono tanti gli stand presenti a WOW, la prima edizione del Salone dello sport e della cultura outdoor in corso a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo fino a domenica 20 novembre.

Tanti gli enti e le associazioni di categoria.

Tra questi Confcommercio, Confartigianato, il Parco Alpi Marittime e Cuneo Neve.

Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Cuneo: “Molti nostri associati sono proprio rifugisti. Ecco perchè abbiamo deciso di essere presenti a questo importante evento, Ne approfitto anche per presentare un nuovo percorso formativo partito a ottobre e riservato proprio a chi lavora in strutture ricettive in alta quota. È partito da Cuneo e si è esteso a tutto il Piemonte grazie alla Regione, con il sostegno di Visit Piemonte e la collaborazione di Associazione Le Alpi del Sole, CAI Piemonte e Associazione Gestori Rifugi Alpini, Escursionistici e posti tappa del Piemonte. Un corso gratuito organizzato da AscomForma, l‘agenzia formativa di ConfCommercio per diffondere la cultura e alzare il livello della formazione dei rifugisti nel servizio di accoglienza ai turisti”.

Katia Manassero, presidente di zona Confartigianato Cuneo: “Ogni evento sul territorio porta economia locale. Noi rappresentiamo i tanti artigianti sul territorio ed ecco perchè abbiamo voluto esserci”.

Piermario Giordano, presidente del Parco Alpi Marittime: “Non potevamo mancare, siamo qui col Palaclima che è aperto a tutti. La montagna, maestra di vita, scende a Borgo, imbocco delle tre valli Stura, Gesso e Vermenagna”

Luca Gosso, presidente di Cuneo Neve: “Siamo qui in quanto espressione delle stazioni sciistiche di tutta la Granda. Questo salone è il punto di partenza per la nuova stagione e poi il 3 dicembre vi aspettiamo a Cuneo in via Roma con il White Saturday. Tutte manifestazioni importanti per dimostrare che, anche in un momento difficile, garanteremo la possibilità di sciare nelle nostre stazioni. Aspettiamo solo la neve, siamo fuduciosi!”

Programma della manifestazione WOW e orari di apertura a questo link.