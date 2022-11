Esordisce il nuovo mercato del lunedì di Savona: la viabilità regge (FOTO e VIDEO)

Esordisce la nuova collocazione del mercato del lunedì di Savona con la viabilità che sembra reggere l'urto del cambiamento.

In queste prime ore abbiamo fatto un viaggio nell'area mercatale concentrandoci sull'ingresso di via Paleocapa constatando che, ed è comunque prematuro dirlo, il traffico scorre in maniera abbastanza agevole sia in direzione centro città da chi proviene da Albissola Marina che nella direzione opposta.

Nel frattempo arriva anche il bus navetta disposto da Tpl e come abbiamo potuto appurare al momento i savonesi non ne stanno approfittando per spostarsi in centro.

"Stiamo girando per verificare la situazione. Per adesso pare stia andando tutto bene. Monitoreremo per tutta la giornata anche per correggere e migliorare alcuni aspetti, come ad esempio la segnaletica per arrivare al parcheggio di piazza del Popolo" ha detto il sindaco Marco Russo intercettato in via Paleocapa insieme al vicesindaco Elisa Di Padova e all'assessore Ilaria Becco.

Il primo cittadino fa riferimento alla svolta in via Sormano da via Boselli, utile per raggiungere Piazza del Popolo che al momento non è particolarmente utilizzata dagli automobilisti.

Russo ha inoltre commentato lo stato della viabilità in arrivo da Albissola, anche in vista del futuro piano urbano della mobilità sostenibile: "La situazione sembra meglio di quanto potevano aspettarci. Le abitudini cambiano quando si mette mano alla mobilità. Bisogna adeguarsi ai cambiamenti per assorbirli e prendere le misure".

Luci e ombre invece per via Manzoni, la pre pedonalizzazione della strada nella parte bassa che porta a via Paleocapa trova sia consensi che critiche con gli automobilisti non ancora abituati alla novità.

LO SPOSTAMENTO DEI BANCHI

Spazio nella via principale savonese, poi in Corso Italia (dall'intersezione con Piazza Giulio II all'intersezione con Via Dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Guidobono, (tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo) e Piazza del Popolo. Via Ratti invece sarà una via "jolly", utilizzata in caso di emergenza.

I settori sono divisi in alimentari, deperibili e non deperibili (18 posti), non alimentari (147), fiori (10) e produttori (5).

Nel dettaglio: in Piazza del Popolo sono presenti i banchi del settore alimentare, i fiori e i produttori; i banchi del settore non alimentare merci varie in via Paleocapa (106), 7 in via Guidobono e 34 in Corso Italia. Con riduzioni e accorpamenti passano quindi da 211 a 180 "liberando" 311 parcheggi rispetto alla precedente collocazione che prevedeva l'occupazione di 675 stalli: 16 per disabili, 15 carico e scarico, 113 a pagamento e 192 per residenti.

Oltre alle vie occupate dal mercato è chiusa anche via Manzoni nel tratto tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa – nel primo tratto di via Manzoni saranno tolte le macchine nel lato opposto al comune per consentire il doppio senso di marcia (con creazione di area di manovra) – i park disabili presenti nella parte che viene chiusa saranno spostati nell’angolo del comune. Chiusa come detto anche via Ratti e via Astengo, via Mistrangelo, via Au Fossu verranno trasformate in doppio senso con area di manovra.

Ecco le linee che sono state modificate da Tpl in seguito alle verifiche effettuate con la polizia locale:

– Linea 1: – da Legino 167 a La Rusca: regolare percorso; – da La Rusca a Legino 167: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso;

– Linea 1/: – da Legino 167 a La Rusca: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi; – da La Rusca a Legino 167: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 2: – regolare percorso;

– Linea 2/: – partenza da Piazza Mameli – via Montenotte – via Luigi Corsi – regolare percorso. Dopo piazza Mameli la prima fermata utile sarà quella di via Luigi Corsi dopo l’incrocio con via XX Settembre;

– Linea 3: – dalla Stazione FF.SS. a Cimavalle: Stazione FF.SS. – via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi; – da Cimavalle alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 4-4/: – dall’Università a via Alessandria: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Saffi – regolare percorso. Dopo via Don Minzoni la prima fermata utile sarà quella di piazza Saffi; – da via Alessandria all’Università: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 5: – dalla Stazione FF.SS. all’Ospedale San Paolo: regolare percorso; – dall’ospedale San Paolo alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – regolare percorso;

– Linea 6: – da Porto Vado a via Alessandria: regolare percorso; – da via Alessandria a Porto Vado: regolare percorso fino in via Boselli – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di piazza Mameli) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso;

– Linea 6/: – dalla Stazione FF.SS. a S. Ermete: regolare percorso; – da S. Ermete alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in p. Mameli (fermata di via Sauro) – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso;

– Linea 7-7/: – dalla Stazione FF.SS. ad Albisola Superiore: regolare percorso; – da Albisola Superiore alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS;

– Linea 9: – da Savona a Quiliano: p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso; – da Savona a Quiliano (in transito dal cimitero di Zinola): p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (non effettua fermata) – via IV Novembre – via XX Settembre – regolare percorso; – da Quiliano a Savona: regolare percorso fino in via Don Minzoni – via Trincee – via Venezia – via Robatto – via Don Bosco – p. Mameli; – da Quiliano a Savona (in transito dal cimitero di Zinola): regolare percorso.

Si precisa che la modifica prevista per la linea 9, al fine di garantire i tempi di percorrenza, comporterà la variazione nell’ordine di 5 / 10 minuti degli orari di partenza di alcune corse. Al fine di non creare diversificazioni nell’arco della settimana, le variazioni di orario in oggetto verranno mantenute per l’intero arco settimanale;

– Linea 12 / 13: – Piazza Mameli – La Rusca Alta – Marmorassi: regolare percorso;

– Linea 15: – dall’ospedale Valloria a piazza Mameli: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Niella (non effettua fermata) – p. Mameli; – da piazza Mameli all’Ospedale Valloria: regolare percorso;

– Linee 16 – 17 – 18 – 19: – dalla Stazione FF.SS. in direzione Levante: regolare percorso; – dal Levante alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci (non effettua fermata) – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS.; –

Linea 30: – da Savona a Varazze: regolare percorso; – da Varazze a Savona (escluso corse scolastiche): regolare percorso; – da Varazze a Savona (corse scolastiche): regolare percorso fino alla Torretta (istituzione di una fermata in prossimità di via Paleocapa) – via Gramsci – via Pietro Giuria – via Luigi Corsi (istituzione di una fermata dopo l’intersezione con via Niella ed effettuazione della fermata dopo l’intersezione con via XX Settembre) – via Collodi (effettua fermata sostitutiva di via Don Minzoni) – Stazione FF.SS.;

– Linea 37: – da piazza Mameli a Bergeggi: p. Mameli – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli (non effettua fermata) – via Sormano (istituzione di una fermata in prossimità del civico 10 sostitutiva di via IV Novembre) – regolare percorso; – da Bergeggi a piazza Mameli: regolare percorso; – Linea 39: – dalla Stazione FF.SS. a Vezzi Portio: regolare percorso; – da Vezzi Portio alla Stazione FF.SS.: regolare percorso fino in p. Mameli (fermata di via Sauro) – p. Saffi (non effettua fermata) – via Boselli – via Sormano – regolare percorso. – Linea 40/: verrà attuata in via sperimentale la seguente modifica di percorso: regolare percorso sino a via Nizza (Mare Hotel) – piazzale Amburgo – via Stalingrado (fermata fronte deposito TPL e fronte distributore “Casette”) – Stazione FF.SS. (fermata fronte terminal) – via XX Settembre (fermata Tribunale e in prossimità del civico 20 fiorista) – corso Vittorio Veneto (fermata San Michele) – via Nizza (fermata Mercedes) – regolare percorso. Si precisa che nelle giornate feriali dal lunedì al sabato, al fine di garantire il collegamento di Corso Vittorio Veneto con la Stazione FF.SS. di Savona, sino alle ore 7:30 verrà mantenuto l’attuale instradamento. Le variazioni di percorso saranno pertanto apportate per le corse feriali successive alle ore 7:30 e per l’intero arco giornaliero nelle giornate festive.

LE NAVETTE

Grazie all’accordo con TPL Linea per potenziare il trasporto pubblico in concomitanza del mercato tramite l’attivazione di due navette dedicate, una sul tratto Albisola Marina – Savona e una tra Lavagnola e Piazza del Popolo; le due navette saranno attivate fino a fine anno in via sperimentale. I biglietti saranno venduti a bordo degli autobus: costo pari ad euro 1,00 – valido per una corsa singola – (l’ammontare complessivo dei proventi relativi ai titoli di viaggio venduti a bordo degli autobus copriranno parte della spesa, mentre la rimanente verrà finanziata con le risorse appositamente inserite nel bilancio comunale).

SERVIZIO TRASPORTO TRATTA LAVAGNOLA – PIAZZA DEL POPOLO

– Percorso: piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) – Via Luigi Corsi – Corso Ricci – Via Nazionale Piemonte – Lavagnola – Via Torino – Via Boselli (svolta in Via Sormano) – Via IV Novembre – Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale). – Orari corse: partenza da fermata Ponte Lavagnola ore 8.00 a seguire partenze da Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) alle ore: 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.15 – 11.45 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00.

SERVIZIO TRASPORTO TRATTA ALBISSOLA MARINA – SAVONA

– Percorso: Albissola Marina (fermata TPL Piazza S. Antonio direzione Savona) – S. Benedetto – Savona (Via Gramsci) – inversione rotonda Priamar – Via Gramsci – S. Benedetto – Albissola Marina. Orari corse: partenza da Albissola Marina (fermata TPL Piazza del Popolo direzione Savona) – alle ore: 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 13.45 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30

Tramite un accordo con Ata è stata prolungata ad un’ora (era mezz'ora) la gratuità del parcheggio di piazza del Popolo: le tessere per i park privati e passi carrai nelle aree interessate dalle chiusure con un numero a cui rivolgersi.

I DIVIETI

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – AMBO LATI E DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE - ESCLUSO I VEICOLI DEGLI AMBULANTI ADERENTI AL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' (dalle ore 06,00 e fino alle ore 21,00 e comunque fino a terminate esigenze):

- in Piazza del Popolo lato giardini pubblici, escluse le direttrici di marcia di via XX Settembre e Via IV Novembre; - In Via Paleocapa, tratto da Piazza Leon Pancaldo a Via XX Settembre (esclusa); - In C.so Italia, tratto da Piazza Giulio II a Via dei Vegerio (inclusa tratta di Zona Pedonale Urbana da Paleocapa a Piazza Giulio II)); - In Via Guidobono, tratto da Via Verzellino a Piazza del Popolo; - In Via Ratti;

ACCESSO E SOSTA CONSENTITI NELLA ZONA PEDONALE - PER VEICOLI DEGLI OPERATORI AMBULANTI ADERENTI AL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' (dalle ore 06:00 e sino alle ore 19:00):

in C.so Italia compresa fra Piazza Giulio II e via Paleocapa;

ISTITUZIONE DELLE RELATIVE DEVIAZIONI E DIREZIONI OBBLIGATORIE ALLE INTERSEZIONI DELLE VIE COMUNICANTI CON LE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO IN PAROLA IN PARTICOLARE:

• sull'asse viario di Via IV Novembre - in Via XX Settembre all'intersezione con P.zza del Popolo – direzione diritto-; • in Via Guidobono all'intersezione con la via Verzellino – direzione destra-; • in Via Verzellino all'intersezione con via Guidobono – direzione diritto-; • in Piazza Leon Pancaldo all'intersezione con via Paleocapa – direzione diritto-; • in Via Manzoni - via Mistrangelo - via Au Fossu e via Astengo (porzione da Montenotte a Piazza del Popolo) (preavviso di strada chiusa ed istituzione del senso unico alternato a vista, dare precedenza invertiti in immissione sul flusso veicolare); • in Piazza Mameli – sulla percorrenza di via Niella – intersezione con Via Ratti – direzione diritto-; • in Piazza Mameli – sulla percorrenza di via Boselli – intersezione con Via Paleocapa – direzione diritto-; • in Via Battisti all'intersezione con l'asse di C.so Italia – direzione diritto; • in Via dei Vegerio – intersezione con il C.so Italia – direzione sinistra; • in Via dei Mille all'intersezione con il C.so Italia – direzione diritto;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – AMBO I LATI – E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

• In Via Manzoni – tratto compreso fra Via Paleocapa e Via S.M. Maggiore;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LATO LEVANTE

• In Via Manzoni - del tratto compreso fra Via Verzellino e Via S.M.Maggiore;

ORDINA, ALTRESI' CONFERMA DELLE AREE PRECEDENTEMENTE ISTITUITE PER LA SOSTA RISERVATA PER VEICOLI ADIBITI AD OPERAZIONI DI CARICO SCARICO-MERCI, FASCIA ORARIA DALLE ORE 06:00 ALLE 18:00, A TEMPO SOSTA MAX 15 MINUTI IN:

• Via XX Settembre, lato levante, a monti dell'intersezione con via Verzellino dal civ.7 al n.31r; • Via Niella, lato ponente, dall'intersezione con via L. Corsi al n.46r; • Via Niella, lato ponente, dall'intersezione con Via Astengo al civ.2; • Piazza Mameli, lato mare, da ingresso Banca d'Italia all'intersezione con via Niella.

CONFERMA DELL'ISTITUZIONE DI STALLI GENERICI A SUO TEMPO PREDISPOSTI E RISERVATI AI TITOLARI DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA AGEVOLATA (CUDE):

• Piazza del Popolo, settore lato giardini in prosecuzione della direttrice di marcia di Via IV Novembre, subito a mare del polo ecologico ivi ubicato; • Via XX Settembre, lato levante, a mare dell'intersezione con la Via Verzellino dal 33r al 35r; • Via Niella – lato ponente – dal n.44r al 42r;

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, LIMITATAMENTE ALLE GIORNATE DEL MERCATO SETTIMANALE – DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 21,00, PER GARANTIRE LO STAZIONAMENTO (FERMATA BUS ) DEL SERVIZIO DEI BUS PUBBLICI DI LINEA:

• In Via Sormano, lato monti per una porzione di m. lineari 20,00 circa prima dell'intersezione con via IV Novembre; • In Via L. Corsi, lato monti per una porzione di m. lineari 20,00 circa a ponente dell'intersezione con la Via Niella; • In Piazza Leon Pancaldo, per una porzione di m. lineari 20,00 circa in adiacenza al supermercato ivi presente;

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, LIMITATAMENTE ALLE GIORNATE DEL MERCATO SETTIMANALE – DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 21,00 PER ISTITUZIONE DI AREA DI MANOVRA A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA;

• in Via Au Fossu, ambo i lati, nel tratto terminale in avvicinamento a Via Paleocapa; • in Via Astengo, ambo i lati, nel tratto terminale in avvicinamento a Piazza del Popolo; • in Via Manzoni, ambo i lati, nel tratto immediatamente a mare di via S.M. Maggiore;

REVOCA DEL SENSO UNICO DI MARCIA ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA:

• in Via Manzoni, tratto da Via Verzellino a Via santa Maria Maggiore; in Via Mistrangelo da Via Paleocapa a P.zza Diaz; in via Au Fossu porzione da Via Paleocapa a Piazza Diaz; in Via Astengo, tratto da Via Montenotte a Piazza del Popolo.