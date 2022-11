L’olio EVO di oliva Arnasca conquista il Giappone

Nei giorni scorsi il frantoio della Cooperativa olivicola di Arnasco ha ricevuto l’importante visita del sommelier dell’olio giapponese, Yoko Moriyama, in Italia per selezionare nuova varietà di olio da inserire negli eventi e nelle lezioni che tiene regolarmente in Giappone. Come ogni anno alcuni giorni del suo viaggio in Italia sono stati dedicati alla Liguria che offre un olio evo molto apprezzato in Giappone.

La visita al Frantoio della Cooperativa di Arnasco ha permesso di scoprire un olio, che ha caratteristiche e proprietà uniche ed è a pieno titolo fra le grandi eccellenze delle varietà della Riviera Ligure. L’olio prodotto nel territorio di Arnasco dalla cooperativa che riunisce i produttori dell’Oliva Arnasca, è stata una grande sorpresa per l’ospite che ne ha apprezzato il carattere biologico, il basso livello di acidità, il gusto armonioso ed equilibrato ed infine il profumo intenso di pinolo, da cui deriva il nome di Pignola.

La scoperta non ha riguardato solo l’olio delizioso, ma anche il suo territorio: un ambiente ben curato ed intrecciato con la cultura legata alla coltivazione e produzione dell’olio. Saperi antichi e tradizioni che sono ben rappresentati anche dall’interessante museo collegato all’attività del frantoio e del punto vendita.

Yoko Moriyama, è sommelier dell’olio, vive a Yokohama in Giappone. Organizza eventi e lezioni sull’olio d’oliva. Nel 2009 ha studiato la lingua in Toscana. È rimasta affascinata della cultura gastronomica italiana. Ha fatto diversi corsi di assaggio dell’olio. Viene spesso in Italia per visitare i produttori di tutta Italia. Negli ultimi anni visita anche i produttori in altri paesi. Vuole comunicare ai giapponesi non solo la tecnica di assaggio ma anche la cultura ed il background dell’olio di oliva.