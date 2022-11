Sanità ad Albenga, il sindaco Tomatis a Vaccarezza: "Parli con la gente, gli presto il mio studio medico"

Botta e risposta sulla Sanità a colpi di video ad Albenga: il sindaco Riccardo Tomatis risponde al consigliere regionale Vaccarezza, che la settimana scorsa ha diffuso un “approfondimento” dal titolo “Sanità – Operazione verità” (CLICCA QUI per ascoltarlo).

“Ho ascoltato attentamente il video del consigliere regionale Angelo Vaccarezza e la prima cosa che mi viene da pensare, dal momento che per realizzare questo video è venuto ad Albenga, è che forse sarebbe stato meglio se mi avesse chiamato – esordisce il sindaco Tomatis -. Lo avrei incontrato volentieri e con me magari tutta l’Amministrazione e il comitato Senzaprontosoccorsosimuore. Ma lui ha preferito fare così! Riguardo poi al contenuto faccio fatica a cogliere quelle provocazioni politiche, anche perché io di mestiere non faccio solo il politico a differenza sua, faccio il medico ed è un lavoro che mi piace, una professione che faccio con entusiasmo e che vorrei fare bene, ma purtroppo la sanità in provincia di Savona non me lo consente”.

“Mi piacerebbe che il consigliere Vaccarezza stesse solo un’ora nel mio studio per sentire i pareri dei pazienti riguardo alla gestione sanitaria della provincia di Savona, forse si renderebbe conto di tante cose. Riguardo allo slogan #senzaprontosoccorsosimuore, io penso che chiunque abbia capito che si tratta di uno slogan. A noi non interessa come si chiamerà – spiega il primo cittadino -, noi vorremmo che Albenga avesse un reparto e servizio di emergenza che possa rispondere alle esigenze del nostro territorio e dei cittadini che durante l’estate si moltiplicano e che possa sollevare il DEA di II livello di Santa Corona di un lavoro che non è più in grado di gestire, ma queste sono considerazioni che non faccio io, le fanno tutti i cittadini albenganesi”.

“Sono dei dati di fatto. Dei riscontri oggettivi. Perché non parla con la gente, perché non parla con chi è stato 8 ore ad aspettare il proprio turno al DEA di II livello del Santa Corona? Poi se vogliamo proprio dirla tutta, allora lo invito a leggersi attentamente il DM 70, il decreto Balduzzi, che regola la scelta delle funzioni degli ospedali. Se lui legge quali sono i reparti che sono necessari per aprire un pronto soccorso – continua -, allora capirà che quei reparti non sono reparti particolarmente sofisticati. Si parla di una medicina interna, di una chirurgia generale, di un’ortopedia e si parla di tutta una serie di servizi e funzioni che possono essere tranquillamente condivisi con il Santa Corona”.