A Loano tornano le spaccate notturne, due casi in pochi giorni: indagano i carabinieri

La cronaca loanese torna a raccontare di spaccate notturne ai danni di attività commerciali.

Nei giorni scorsi è stato infatti preso di mira il Tennis Club situato lungo la via Aurelia in località Vignasse: dopo aver sfondato un vetro della struttura per entrare all'interno del bar, i ladri hanno depredato il fondo cassa ma anche diversi generi alimentari.

Risale invece ad un paio di giorni fa la spaccata ai danni di un negozio di abbigliamento situato in via Ghilini: anche in questo caso sfondata la porta di vetro all'ingresso, con il bottino costituito da fondo cassa e vestiario. Sempre la notte stessa, inoltre, ci sarebbero stati diversi tentativi in altre attività del centro non andati a buon fine per i malviventi.

Un'escalation di furti finita inevitabilmente sotto la lente dei carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire all'autore o agli autori dei diversi furti.