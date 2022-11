Loano, furto con spaccata in un negozio di abbigliamento: arrestato un giovane

I carabinieri della stazione di Loano, a seguito della “spaccata” commessa nella nottata di ieri in via Ghilini ai danni di un negozio di abbigliamento, hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato italiano dimorante nel ponente ligure. L'attività investigativa, nonché la profonda conoscenza del territorio da parte dei militari e la visione delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare il responsabile.

L'autore del gesto è stato fermato mentre stava vendendo alcuni dei capi di abbigliamento griffati precedentemente rubati dal negozio, ad un minore di origine nordafricana. Approfondendo il controllo delle persone fermate, i militari hanno rinvenuto, occultati in una siepe poco distante, altri capi di abbigliamento, anch'essi riconducibili al furto commesso la sera prima.

Il giovane italiano è stato anche denunciato per la detenzione di un coltello a serramanico. Il minore invece, che si trovava in sua compagnia, è stato deferito alla procura dei minori di genova per ricettazione.

La refurtiva, in gran parte recuperata dai militari dell'Arma, è stata restituita al legittimo proprietario. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo presso il Tribunale di Savona, il giudice ha disposto l'applicazione della misura di custodia cautelare in carcere dell’arrestato e la sua traduzione presso la casa circondariale di Imperia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.