A10, incidente tra Arenzano e Varazze: un mezzo pesante coinvolto, traffico in tilt

Poco prima delle 10:30, sull'autostrada A10 Arenzano - Varazze, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia, al km 21, che ha visto coinvolto un mezzo pesante.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.



Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 10 km di coda in direzione Ventimiglia. È stata inoltre disposta la chiusura dell’entrata di Arenzano, sempre in direzione del Confine di Stato.



Per i veicoli leggeri diretti verso Ventimiglia, si consiglia di uscire a Genova Prà e rientrare in autostrada a Varazze dopo aver percorso la viabilità ordinaria.