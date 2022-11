Sanità pubblica, il Pd di Varazze organizza un incontro pubblico: ospite il consigliere regionale Arboscello

Il circolo del Partito Democratico di Varazze organizza il 28 novembre alle ore 21.00 presso l'hotel Torretti, un incontro sulla sanità della nostra provincia. Interverrà il consigliere Regionale PD Roberto Arboscello.

"Consapevoli dell'importanza della Sanità pubblica per i cittadini, tema contenuto all'interno della nostra Costituzione, il diritto alla Salute, alle cure e all'assistenza sanitaria devono essere garantiti, tutelati e devono essere rivolti verso tutte e tutti" affermano dal circolo varazzino.

"È proprio dopo il periodo dell'emergenza covid che abbiamo compreso ed avremmo dovuto imparare che una buona gestione della sanità pubblica vuol dire anche una buona gestione della comunità e del territorio - si legge ancora nella nota - Le amministrazioni Toti hanno nel tempo evidenziato una forte carenza, un approccio sbagliato che non condividiamo legato alla privatizzazione piuttosto che al bene del cittadino".

"Nella nostra provincia sono molti i punti critici sui quali i cittadini hanno spesso cercato di porre l'attenzione organizzando manifestazioni e presidi di protesta - proseguono - come per il pronto soccorso di Albenga, l'ospedale di Cairo e il punto nascite di Pietra Ligure. Ultima ma non meno importante, la notizia dell'intenzione della chiusura del Punto Nascita al San Paolo di Savona, una scelta scellerata, priva di condivisione tra le parti, e che rappresenta certamente un disservizio dei cittadini del territorio. Anche la scelta dell'ubicazione è la conseguente apertura delle Case della Comunità finanziate dal PNRR ci lascia perplessi per non aver pensato al territorio del Levante savonese ed il suo immediato entroterra".

"Parleremo di tutto questo con il consigliere regionale Roberto Arboscello, già sindaco di Bergeggi, che ha fatto della tutela della Salute pubblica una questione di priorità portando dalla fila dell'opposizione, il tema all'attenzione del Consiglio Regionale" concludono i dem varazzini.