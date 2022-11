Al Bar Bacicin di Ceriale quattro appuntamenti letterari organizzati dall’editore Diego Delfino

Saranno quattro gli appuntamenti letterari organizzati dall’editore Diego Delfino (Edizioni del Delfino Moro) in collaborazione con i titolari del Bar Bacicin di Ceriale e con lo scrittore di gialli cerialese Maurizio Pupi Bracali che si svolgeranno alle ore 17:00 nei locali del bar pasticceria in Lungomare Diaz, 53 a Ceriale per altrettanti sabati a cavallo tra novembre e dicembre.