Autostrada A10: riaperto il tratto tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova (FOTO)

Poco dopo le 4.00 sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, è stato riaperto il tratto verso Genova mediante l’attivazione di una corsia deviata sulla carreggiata opposta.

Continuano intanto le necessarie verifiche tecniche sull’opera danneggiata da parte dei tecnici di Autostrade per l’Italia.

Nel frattempo dalla Regione fanno sapere che "la protezione civile è pronta ad intervenire in caso di necessità a supporto dei circa 60 residenti di una frazione di Varazze, rimasta parzialmente isolata, attualmente con la possibilità di poter usufruire unicamente di un passaggio pedonale".

"Da monitorare anche la situazione di alcune attività commerciali presenti in zona. Rimane invece chiuso il casello di Celle Ligure in entrata e in uscita" concludono dall'ente regionale.