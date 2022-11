Varazze, mezzo pesante urta il cavalcavia di via Vignetta: traffico bloccato sulla A10 (FOTO)

Traffico sospeso sulla A10 in direzione nel tratto del levante savonese tra Celle e Varazze dove Autostrade per l'Italia ha dovuto chiudere al transito dei mezzi per un incidente avvenuto intorno alle 20 quando un mezzo pesante ha urtato l'impalcato del cavalcavia di via Vignetta, all'altezza del km 28.3, poco prima del casello varazzino.

Ancora da chiarire la dinamica precisa dell'accaduto e i motivi per cui il mezzo abbia raggiunto in altezza il ponte. Secondo quanto riferito però sembrerebbe che a venire a contatto con la struttura in cemento armato sia stato un mezzo per scarificare le strade (rimuovere l'asfalto, ndr) posto al di sopra di un altro veicolo dedito al suo trasporto: un combinato di altezze superiori quindi a quelle compatibili col passaggio sotto al cavalcavia.

Sul posto sono intervenuti quindi gli agenti della Polizia stradale per accertare quanto di loro competenza, mentre il personale tecnico di Autostrade per l'Italia insieme ai Vigili del fuoco si sono attivati per mettere in sicurezza l'area ed effettuare le prove necessarie per stabilire se sia possibile o meno riprendere la circolazione sia sul tratto autostradale che su via Vignetta, dove al momento si può transitare solo a piedi. Anche una rappresentanza dell'Amministrazione comunale con il sindaco Luigi Pierfederici si è recata in loco per constatare di persona l'accaduto.

Al momento del sinistro si è inoltre formata nel tratto ora chiuso una coda di circa 2 km, coi mezzi temporaneamente bloccati in A10.

Ai veicoli leggeri è stato quindi consigliato di anticipare l'uscita ad Albisola e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, poter rientrare a Varazze. Per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, invece, è consigliato percorrere la A6 Torino-Savona, poi la A21 Torino-Piacenza e la A26 Genova-Gravellona Toce.